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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك

القوات المسلحة تواصل
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات للمشروعات التنموية

إستمراراً لحملة "شوف بنفسك" التى أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصرى بالمشروعات التنموية العملاقة.

واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية العملاقة.

شركة النصر للكيماويات الوسيطة

حيث شملت الزيارات مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التى تعد من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التى تعمل فى نفس المجال فى الشرق الأوسط ، وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة وإختلاف منتجاتها.

 الشركة المصرية للرمال السوداء

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ وشاهدوا إعداد وتجهيز المعادن الإقتصادية المتواجدة فى خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لتلك المعادن لإستخدامها فى الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجى.

مجمع مصانع الرخام والجرانيت 

كما شملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة الذى يعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت فى الشرق الأوسط وأفريقيا .

توشكى

كما تم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى أرض الخير وشاهدوا الأراضى المستصلحة فى توشكى وطرق الرى والوسائل الزراعية الحديثة التى تتناسب مع طبيعة المنطقة وما تنتجه من محاصيل إستراتيجية تساهم فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتى .

وأعرب الطلبة عن سعادتهم وإعتزازهم بهذه المشروعات التنموية العملاقة ، موجهين الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة التى أتاحت لهم زيارة هذه المشروعات العملاقة التى بثت فى نفوسهم الأمل نحو قدرة مصر على مواجهة كافة التحيديات بأيدى أبنائها.

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التى تنظمها القوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ المواطنة وغرس الحس الوطنى لدى الجيل الجديد وتعظيم روح الولاء والإنتماء لهم.

القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية إلى المشروعات التنموية العملاقة ضمن حملة شوف بنفسك
القوات المسلحة حملة شوف بنفسك شوف بنفسك قوات الدفاع الشعبي والعسكري شركة النصر للكيماويات الوسيطة الشركة المصرية للرمال السوداء

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