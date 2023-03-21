ريح نفسك| 5 سيارات أوتوماتيك تحت 185 ألف جنيه

يتوافر في سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من السيارات منها، بي واي دي L3، سكودا اوكتافيا، رينو ميجان، بيجو 406، هيونداي اكسيل، ويبحث المصريين الأن عن سيارات مستعملة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وتتميز الطرازات المستعملة، بتوافر قطع غيارها، وسهولة بيعها مرة أخري.

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك أسعارها أقل من 185 ألف جنيه :

1- بي واي دي L3 موديل 2016

تقدم سيارة بي واي دي L3 موديل 2016 للبيع باللون الذهبي، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، وقامت بقطع مسافة تصل الي 140كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي واي دي L3 موديل 2016

تباع سيارة بي واي دي L3 موديل 2016 في سوق السيارات بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سكودا اوكتافيا A4 موديل 1999

تملك سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 1999 علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعة 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون البني، ويوجد بها رخصة 3 سنوات، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية.

سكودا اوكتافيا A4 موديل 1999

سعر سيارة سكودا اوكتافيا A4 موديل 1999 في سوق السيارات المستعملة المصري يصل الي 179 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- رينو ميجان موديل 2005

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2005 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتباع سيارة رينو ميجان باللون الرمادي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بها دهانات خارجية، ويوجد بها دهانات داخلية .

رينو ميجان موديل 2005

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق السيارات المصري بسعر 170 ألف/كم، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

4- بيجو 406 موديل 2003

تباع سيارة بيجو 406 موديل 2003 باللون الرمادي، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويجد بالسيارة رخصة سارية .

بيجو 406 موديل 200

يبلغ سعر سيارة بيجو 406 موديل 2003 في سوق السيارات المستعملة 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- هيونداي اكسيل موديل 1996

قامت سيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 بقطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، وتقدم للبيع باللون الذهبي، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد دهانات داخلية أو خارجية بالسيارة.

هيونداي اكسيل موديل 1996

تتواجد سيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.