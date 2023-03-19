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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا كاميك 2023 من جديد في مصر.. اعرف السعر

سيارة سكودا كاميك
سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

أعلن وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر عن ظهور سيارة سكودا كاميك موديل 2023، وذلك بعد غيابها منذ عدة أشهر عن السوق المحلية. 

وتنتمي سكودا كاميك 2023 إلى فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وهي سيارة عائلية في المقام الأول بسبب كبر حجمها ومساحتها الداخلية الرحبة.

سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

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أسعار سيارات سكودا 2023 في مصر

سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

محرك سكودا كاميك

تتسارع سيارة سكودا كاميك 2023 من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في 11.9 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل احتوائها على محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سعة خزان وقودها إلى 50 لترا، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 183 كم/ساعة.

سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

وسائل السلامة والأمان في سكودا كاميك

جهزت سيارة سكودا كاميك 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان، منها وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفية للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD وESP.

سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

أبعاد سكودا كاميك

تأتي سيارة سكودا كاميك  2023 في سوق السيارات المصرية، بطول 4241 مم، وعرض 1793 مم، وارتفاع 1511 مم، وطول قاعدة العجلات يصل إلى 2651 مم.

سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

مقصورة سكودا كاميك

زودت مقصورة سيارة سكودا كاميك 2023 بالكثير من التجهيزات، منها قفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، وإنذار، وكاميرا خلفية للاصطفاف، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وتكيف أوتوماتيك، وباور ستيرنج، ريموت كنترول، وشاشة تعمل باللمس، وأحزمة أمان، وإضاءة داخلية.

سيارة سكودا كاميك موديل 2023 

سعر سكودا كاميك موديل 2023 بعد ظهورها من جديد

تباع سيارة سكودا كاميك موديل 2023 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بعد عودتها بفئة واحدة يصل سعرها إلى مليون و100 ألف جنيه.

 

 

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