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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سكودا كودياك موديل 2023 في مصر .. صور

سكودا كودياك موديل
سكودا كودياك موديل 2023

شهدت القائمة الخاصة بأسعار سيارات شركة سكودا المقدمة في مصر، بعض التغيرات السعرية ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام  كودياك موديل 2023، حيث شهدت ارتفاعًا يترواح بين 200 الف و 225 الف جنيه، وذلك عن الفئات المتوافرة داخل السوق المصري.

سعر سكودا اوكتافيا موديل 2023 في مصر .. صور

أسعار سيارات سكودا 2023 في مصر

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023.

سكودا كودياك موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة سكودا كودياك موديل 2023

 

  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • سعة 1400 سي سي "تيربو"
  • قوة اجمالية قدرها 150 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة "أوتوماتيكي".
  • 6 سرعات.
  • نوع الجر "أمامي".

 

تسارع السيارة سكودا كودياك موديل 2023 ومعدل استهلاك الوقود 

 

  • تصل السيارة سكودا كودياك موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كيلومتر في الساعة.

 

  • تتسارع السيارة سكودا كودياك من وقت السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 9.9 ثانية.

 

  • يقدر متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
سكودا كودياك موديل 2023

ابعاد السيارة سكودا كودياك موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4363 مم.
  • العرض الكلي 1882 مم.
  • الارتفاع الكلي 1676 مم.
  • قاعدة عجلات 2638 مم.
  • خلوص ارضي 194 مم.
  • سعة خزان الوقود 58 لتر.
سكودا كودياك موديل 2023

الاسعار الجديدة للفئات المتوافرة من السيارة سكودا كودياك موديل 2023

 

الفئة Ambition سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و775 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

الفئة Style سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و650 ألف جنيه.

الفئة Sportline سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و900 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه.

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