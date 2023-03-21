عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعظم أنواع الصدقات .. علي جمعة يكشف عن نوع يزيد ثواب صاحبه

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مكانة ومنزلة الكلمة الطيبة وأنها نوع من أنواع الصدقات.

أعظم أنواع الصدقات

وقال جمعة ، في منشور له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"من الرحمة، وسلوك الرحمة، وجمال الرحمة، وحلاوة الرحمة أنها تجعل الإنسان يتكلم بالكلم الطيب، والكلمة الطيبة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها كلمة نامية تزيد من صاحبها، ولا تُنقصه في شيء، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} لعلهم يفكرون يعني لعلهم يتدبرون ويتأملون {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ}".

 

ثمرات الكلمة الطيبة

وتابع: "الكلمة الطيبة هذه صدقة، الكلمة الطيبة هي كشجرة، إذن ففيها النمو، ثابتة بجذورها في الأرض، وفروعها وصلت إلى عنان السماء، ثم إن ثمرتها تُؤكل وينتفع بها هكذا الكلمة الطيبة.

وعن النبي ﷺ كان يقول: «ورُبَّ الكلمة من رضوان الله لا يُلقي أحدكم إليها بالًا يُبنى له بها بيتٌ في الجنة، ورُبَّ كلمة من سخط الله لا يُلقي أحدكم إليها بالًا ... » أو كلمة يسخر بها « ... تهوي بصاحبها سبعين خريفًا في النار»".

واستشهد بما ورد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح بوجهه هكذا، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، وفعل هذا ثلاثًا حتى ظننا أنه ينظر إليها ... » يعني إلى النار ، قال: «اتقوا ولو بشق تمرة شق تمرة ... » شق تمرة يعني نصف تمرة تصدق بها فإن «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار».

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على علو منزلة الكلمة الطيبة فقال :"انظر إلى العلو، انظر إلى النقاء، انظر إلى العموم يقول: « ... فمن لم يجد ... » فقير جدا ليس معه نصف التمرة ، هذا الفقير جدًا محروم يعني من الثواب أبدًا « ... فبكلمة طيبة» أخرجه البخاري.

الدكتور علي جمعة أعظم أنواع الصدقات الصدقة فضل الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أحمد رمزي وتوفيق الدقن.. سينما الهناجر تُحيي ذكرى نجوم الزمن الجميل

مش أكبر منه أوي.. رانيا يوسف تتحدث عن علاقتها بـ أحمد الفيشاوي

ضربوا المدرسين.. 3 سيدات يقتحمن مدرسة ويرهبون المعلمين بآلات حادة| فيديو

مفاجأة بشأن رسوم الزواج في القانون الجديد.. و5 موارد لـ صندوق الأسرة

أبرزهم "بابا المجال".. 4 أعمال بإمضاء المخرج أحمد موسى في 2023

مفاجأة مدوية.. شوبير يكشف هوية مدرب الزمالك الجديد

كانا يستعدان للزواج.. طبيب أسنان وخطيبته يلقيان مصرعهما قبل الزفاف|تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب في قبضة الشرطة| حقيقة اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ..شاهد

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في كأس الرابطة

هبوط سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 130 جنيها خلال 3 أيام

في زيارة مفاجئة.. رئيس وزراء اليابان يصل كييف لعقد اجتماع مع زيلينسكي

كلام نهائي.. ستاد القاهرة يستضيف مباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

من حقهم شغل الوظائف الإدارية.. وزير التعليم يزف بشرى لحملة الماجستير والدكتوراه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وظائف تحول أصحابها إلى تعساء| دراسة تكشفها

مشروب خارق كوب منه يخلصك من أمراض القلب وضغط الدم

وفر فلوسك .. طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل

تيسير فهمي: إسماعيل عبدالحافظ كرهني فى التمثيل ودفعني للانسحاب من جمهورية زفتي

فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

أجنبي أم مصري.. من يتولى مهمة إنقاذ الزمالك بعد رحيل فيريرا؟.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض | الأزمة ستنتهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ