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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. جامعة سمنود التكنولوجية تكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبري

جامعة سمنود تكنولوجية
جامعة سمنود تكنولوجية

عقدت جامعة سمنود تكنولوجيا يوما احتفالياً رائعاً لتكريم الأم المثالية بالجامعة.

 

حضر الاحتفالية الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة ملامح للملابس الجاهزة، وبإشراف الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وبتنظيم الدكتور محمد رمضان درويش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

 

 بدأت الاحتفالية التي بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم آيات القرآن الكريم، أعقبه عرض لفيديو وثائقي عن الجامعة، بالإضافة لكلمة الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة تلاها عرض لبعض أنشطة الطلاب.

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وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الأم المثالية على مستوى الجامعة وهي سهام الدسوقي منير شواف والدة الطالبة منة عبدالحميد السيد علي عبدالحميد المقيدة بالفرقة الأولى قسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج، بتسليمها درع الجامعة وشهادة تقدير وجائزة خاصة.

 

وقالت الأم المثالية "أنا اتفاجئت النهارده ودا شرف كبير ليا، حقيقي الجامعة بتبذل مجهود وإحنا مش ندمانين إننا جبنا ولادنا الجامعة وأنا بشكرهم من كل قلبي واللي انا بعملو لولادي دا أقل حاجه دا شرف عظيم ليا هذا التكريم وكل سنة وأنتم طيبين".

 

وأضافت الطالبة منة ابنتها "كل أم علمت أولادها المشى مرة أنا أمي علمتني المشي مرتين". كما تم تكريم كافة العاملات من منسوبي الجامعة وتكريم دعاء موسى رئيس شئون الطلاب تكريماً خاصاً من طلاب الجامعة والذين يعتبرونها أماً لهم جميعا.

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يذكر أن هذه هي أول احتفالية تشهدها جامعة سمنود لتكريم الأم المثالية حيث أن الجامعة تم إنشاؤها عام 2022 ويوجد بها ثلاثة برامج دراسية وهي، برنامج تكنولوجيا صيانة وتشغيل معدات الغزل والنسيج، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي وبرنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة بإجمالي عدد 420 طالبا وطالبة في كافة البرامج.

 

وتعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الجدارات المكون من مجموعة من المعارف والمهارات والسلوك بغرض تخريج خريج مؤهل وعلى كفاءة عالية لمواكبة  سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاته والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري والمشاريع القومية التنموية.

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