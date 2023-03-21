مسلسلات رمضان 2023.. عرض "الكتيبة 101" على شاشة المحور

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة المحور ضمن خريطة مسلسلاته في شهر رمضان 2023، إلى جانب شاشة قناة ON، وهو من بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه حول الكتيبة 101 التي نجحت في يناير 2018 في التصدي للتكفيريين بمدينة العريش بشمال سيناء.

برومو مسلسل الكتيبة 101

ونشرت شركة سينرجي للإنتاج الفني، برومو مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، وشهدلقطات مشوقة من أحداث المسلسل الذي يتناول بطولات هذه الكتيبة، وبطولات رجالها.

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر، ومحمود ياسين جونيور.