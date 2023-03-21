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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدا المتمم لشعبان.. دار الإفتاء: تعذر الرؤية البصرية الصحيحة لهلال شهر رمضان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الواحد والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        

وأعلنت دار الإفتاء، أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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