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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

صدى البلد

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن وجود منافسة بين بيرسي تاو وكهربا بسبب جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا .


وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا ".

يبدو أن أزمة غرامة كهربا في طريقها للحل، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها بشأن مهاجم الأهلي بعد تألقه الملحوظ خلال المباريات الأخيرة، خاصة في دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد قاد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، النادي الأهلي لاكتساح فريق القطن الكاميروني برباعية نظيفة، حيث نجح اللاعب في تسجيل أول هاتريك له.

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