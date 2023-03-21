الوضع صعب.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

قال مكسيم زورين، الضابط بالجيش الأوكراني في منطقة باخموت، اليوم الثلاثاء، إن الوضع لا يزال صعبًا للغاية، لكنه يعتقد أن الروس يفقدون إمكاناتهم الهجومية.

وأضاف زورين عبر “تليجرام”، إن “المهمة الرئيسية للجيش الأوكراني هي الاحتفاظ بممر اتصال يسمح بإمداد الجرحى وإجلائهم. لذلك فإن القتال حول هذا الممر في منطقة إيفانكيفسكي وبوجدانيفكا هو الأصعب”.

وتقع القريتان على طرق الغرب من باخموت باتجاه مدينة كوستيانتينيفكا.

وقال زورين: “شيء واحد يمكنني قوله على وجه اليقين هو أن العدو ينفد تدريجيا من القدرة الهجومية. لقد تكبدوا خسائر كبيرة أثناء محاولتهم التقدم في الجنوب والشمال، وكذلك أثناء محاولتهم الهجوم مباشرة عبر المناطق الحضرية. ومع ذلك، تستمر محاولات الهجوم التي لا نهاية لها”.

وأكد أن “الروس لديهم هدف للاستيلاء على باخموت بأي ثمن. لدينا أوامر بالاحتفاظ بالمدينة. نحن نتبع أوامرنا”.