هل عمل العقيقة خارج البلاد تجوز بالوكالة؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل عمل العقيقة خارج البلاد تجوز بالوكالة؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأصل في عمل العقيقة والصدقات والأضحية والزكاة، الأولى أن تكون في البلد التي يقيم فيها فاعلها، فلا يؤدي العقيقة ويوزعها في مكان آخر غير بلده، فأهل المكان أولى من غيرهم.

شروط عمل العقيقة للذكر



قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فيشترط فيها أن تكون موفورة اللحم وخالية من العيوب وليس فيها عيب يرجع إلى النحافة والأمراض، وأن تكون في عمر سنة، وأجاز الشافعية أن تكون في عمر ستة أشهر.

وبعد عمل العقيقة تقسم إلى ثلاثة أجزاء، وتكون العقيقة كذلك في يوم السابع من الولادة ، أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت بعد ذلك، لقول النبي "كل غلام مرتهن بعقيقته" فإما أن يعق عنه وليه أو يعق عن نفسه.

وأشار إلى أن العقيقة تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت وآخر للفقراء والمحتاجين، وثالث للأهل والأقارب والأصدقاء، ويجوز توزيع العقيقة نيئة بدون إعدادها للطعام.