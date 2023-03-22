الأحوال الشخصية ومركز التأهيل والإصلاح | أبرز 7 تصريحات لوزير العدل مع أحمد موسى

34% من المتزوجين يحدث بينهم طلاق وهى نسبة مزعجة

هدفنا من قانون الأحوال الشخصية تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة

رسوم بالآلاف.. وزير العدل ينفعل على الهواء بسبب صندوق الأسرة

يتوقع أن يشكل مشروع قانون الأحوال الشخصية أرضية متميزة للجميع

عمر مروان: مركز الإصلاح والتأهيل في مصر يضاهي أحدث الأماكن في العالم

الأسرة في مصر مكونة من رجل وامرأة وغير مسؤول عن أي شكل آخر غير طبيعي

محاكم مجلس الدولة تقوم بنظر القضايا بشكل منتظم على مدار العام

أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد تصريحات هامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تم الانتهاء من الأحكام الإجرائية لقانون الأحوال الشخصية، مضيفا أن هذا القانون سيحافظ على مصلحة الطفل.



وأضاف عمر مروان، أن مصر لديها علماء واستشاريين على أعلى مستوى في جميع المجالات، مستدركا أن مجموعة من العلماء المتميزين يتعاونون مع اللجنة لصياغة قانون الأحوال الشخصية.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن 34% من المتزوجين يحدث بينهم طلاق وهى نسبة مزعجة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ببحث مشاكل المتزوجين حديثا والوقوف على أسباب الطلاق.



أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن حالات الطلاق التي تمت في 2020 كانت في أعوام سابقة، مضيفا أن تم بحث نسبة الطلاق للمتزوجين في نفس العام.



وأضاف عمر مروان، أن تم حصر نسبة الزواج والطلاق خلال 10 سنوات وكانت نسبة الطلاق 3%، لافتا إلى أن هدفنا من قانون الأحوال الشخصية تقليل نبيبة الطلاق للحفاظ على الأسرة.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن طرح القانون للحوار المجتمعي على مرحلتين الأولى للمتخصصين والثانية للعامة.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن سيكون هناك حوار جادا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، متابعا أن لن يكون هناك اي استعجال في مناقشة قانون الاحوةال الشخصية امام الحوار المجتمعي.



أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن كل ما يتردد بشأن دفع رسوم بالآلاف لصندوق الأسرة غير صحيح.

وأضاف عمر مروان، أن :"الاف أيه هذا الكلام عار عن الصحة، واللي هيدفع حاجاته بسيطة، والأرقام اللي اتقالت في الشائعات حاجات لا يصدقها عقل".

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن صندوق الأسرة يخدم كل أسرة سواء مسلمة أو مسيحية، ويتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق.

وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن لابد أن يتم توثيق الطلاق، موضحا أن مفتي الجمهورية أعلن عن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان فقط.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن توثيق الطلاق يتم بعد التأكد من كل شروطه وأركانه.

وأضاف عمر مروان، أن ضع قواعد وفق أسس علمية لمشكلتي الحضانة والرؤية في قانون الأحوال الشخصية، متابعا أن أتوقع أن يشكل مشروع قانون الأحوال الشخصية أرضية متمتيزة للجميع.

وتابع أن مشروع القانون يساهم في حل العديد من المشاكل بسرعة.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تكريم عدد من القضاة المتميزين لجهودهم المتميزة لتحقيق العدالة.

وأضاف عمر مروان، أن محاكم مجلس الدولة تقوم بنظر القضايا بشكل منتظم على مدار العام.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن لجنة تقوم بمتابعة قضايا التصالح وعرضها على مجلس الوزراء ويتم متابعتها أو حفظها وفقا للقانون.

مركز الإصلاح والتأهيل



أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مركز الإصلاح والتأهيل في مصر يضاهي أحدث الأماكن في العالم.

وأضاف عمر مروان، أن هناك فلسفة جديد في التعامل مع النزيل بعد تطوير المنظومة.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أن فلسفة التعامل مع النزيل في مركز الإصلاح والتأهيل تسهم في انخفاض مستوى الجريمة.

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أنه لأول مرة منذ 22 عاما مصر تعرض تعرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأضاف عمر مروان، أن مصر قدمت تقرير عن ملف حقوق الإنسان بصورة واقعية، متابعا أن مناقشة عرض تقرير مصر عن حقوق الإنسان.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه مصر ملتزمة بنصوص اتفاقية عدم الاتجار في البشر، لافتا إلى أن الأسرة في مصر مكونة من رجل وامرأة وغير مسئول عن أي شكل أخر غير طبيعي للأسرة.



