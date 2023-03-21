خالد ميري: نزاهة وشفافية انتخابات نقابة الصحفيين شهد بها كل شيوخ المهنة

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن نزاهة وشفافية انتخابات نقابة الصحفيين شهد بها كل شيوخ المهنة، وكان الشاهد الأول هو الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق الذي أشرف على اللجنة العليا.

إلى ذلك، قال ضياء رشوان خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، إنه دخل مجلس النقابة كعضو في عام 1982م، ولم يحدث في تاريخ النقابة حديث حول تزوير الانتخابات: "هناك تخوفات في الحملات الانتخابية، واحيانا تكون التخوفات في مكانها، لكن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لا تتسامح ولن تتسامح مع هذا الأمر".

لم يحدث أي تشكيك أو رفض للنتيجة

وأضاف رشوان: "لم يحدث من أستاذ خالد ميري أو أنصاره التشكيك أو الرفض لهذه النتيجة، اتذكر أيضا عندما خسرت أمام أستاذ يحي قلاش، هذا الأمر شبيه بما حدث مع خالد البلشي، فهما من معسكر معارض صريح وفازا برئاسة النقابة".

ولفت، إلى أنه في شهر إبريل 2016 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد لقاءً في قصر الاتحادية بخصوص تيران وصنافير، وحضر يحيى قلاش بصفته نقيبا للصحفيين، وكانت المائدة الرئيسة للغداء عليها الرئيس السيسي وعلى يساره وزير الدفاع وعلى يمينه رئيس الوزراء، وعلى يسار رئيس الوزراء ياسر رزق، ومن الناحية الأخرى يحيى قلاش، وهو ما يؤكد أن الدولة تدرك أهمية النقابات.