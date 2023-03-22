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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية يستقبل وفد الصحة العالمية في إطار متابعة المدارس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يستقبل وفد الصحة العالمية

 

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم الثلاثاء، وفدًا من ممثلي منظمة الصحة العالمية لمناقشة تقارير المدارس التي تمت زيارتها في إطار متابعة المدارس المعززة للصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة الحناوي مسئول برامج تعزيز الصحة بمنظمة الصحة العالمية والدكتورة مرفت نسيم استشاري تعزيز الصحة والدكتور خالد صديق المستشار الإقليمي لصحة الأطفال والمراهقين والدكتور مسعد مصطفى مدير عام التربية البيئية والسكان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومصطفى أبوزيد وعمرو الجيزاوي من إدارة التربية البيئية والسكان بالمديرية .

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وقال مدير المديرية أنَّ المدارس المعززة للصحة هي المـدارس الـتي تسـعى بشكل دائم إلى تحسين وتطوير قدراتها (المادية والبشرية ) لتأمين بيئة صحية ملائمة للعيش والتعلم والعمل مما يؤهلها للقيام بدور فعال في تعزيز صحة المجتمع ، وإعادة تأهيل المدرسة لتتمكن من تعزيزالصحة بين طلابها و منسوبيها ومن ثم تعزز الصحة في المجتمع.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم ندوات توعية شاملة للطلاب لتوعيتهم بمواصفات المدارس المعززة للصحة.

 

 

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