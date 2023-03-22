عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد إذا أردنا احترام مؤسساتنا

ماكرون
ماكرون

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الحشد" الذي يتظاهر ضد إصلاح نظام التقاعد "ليس له شرعية في وجه سيادة الشعب الذي يعبر عنها ممثلوه المنتخبون"، معتبرًا أن استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد دائمًا إذا أردنا احترام مؤسساتنا، بحسب ما أفاد أحد المشاركين في لقاء عُقد مع نواب معسكره الرئاسي في قصر الإليزيه.
ووعد الرئيس الفرنسي - مساء أمس الثلاثاء بالدفاع عن "النظام الديمقراطي والجمهوري"، بعد أن اعتمد البرلمان نص مشروعه من خلال المادة 49.3 من الدستور قائلا: "لا تغلب أعمال الشغب على ممثلي الشعب". 
وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الثلاثاء، بين أفراد الشرطة الفرنسية وعدد من المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية "باريس"، احتجاجا على اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وجرت مواجهات متفرقة في ميدان "الجمهورية" والشوارع المؤدية له بين بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية في اتجاه أفراد الأمن التي بدورها قامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
كما أضرم المتظاهرون النيران في حاويات القمامة المتراكمة في شوارع باريس نتيجة إضراب عاملي جمع القمامة احتجاجا على المشروع الحكومي.
وتتجدد المظاهرات والمواجهات في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلماني. وتستمر التجمعات ليلا في العديد من المناطق في العاصمة وأحيانا بشكل عفوي ودون الحصول على إذن مسبق من مديرية أمن العاصمة للسماح بالتظاهرة.
وكان قد جاب آلاف من المتظاهرين شوارع باريس أمس عقب رفض الجمعية الوطنية (الغرفة الأدنى بالبرلمان الفرنسي) المذكرتين اللتين تقدم بهما حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف ومجموعة "ليوت" المستقلة لحجب الثقة عن الحكومة، وبناء عليه تم اعتماد مشروع إصلاح نظام التقاعد بشكل نهائي والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، على الرغم من موجة الغضب والإضرابات التي تشهدها البلاد ضده.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي باريس مظاهرات اشتباكات الشرطة الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة الفرنسية باريس العاصمة الفرنسية البرلمان الفرنسى القنابل المسيلة للدموع رفع سن التقاعد قصر الإليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

عاجل .. زلزال يضرب مدينة أسوان بقوة 4 درجات بمقياس ريختر

قبل لحظات من حفل زفافه.. تعرف على زوجة اللاعب إمام عاشور

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

شوبير: قرأت أحلي وأجمل وأروع خبر من فترة طويلة

تعليق قوي من ميدو على قرارات الهلال السوداني

شوبير يزف بشري سارة لجماهير الاهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

سكب عليه مادة سريعة الاشتعال.. بريطانيا تعتقل مهاجمًا أحرق رجلاً

ناقد رياضي يثير الجدل: لاعبون كبار سيرحلون عن الزمالك نهاية الموسم

أبرزها البكاء والالتفات.. أمور مباحة وأخرى محظورة أثناء الصلاة

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 22-3-2023

الرئيس الفرنسي: استخدام الدستور لإقرار مشروع الإصلاح أمر جيد إذا أردنا احترام مؤسساتنا

سوريا.. عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دماغك قفلت.. اكتشف أسباب صعوبة التركيز

بسعر غير متوقع..نيكول سابا بإطلالة محتشمة وساحرة خلال إحيائها حفل عيد الأم

تجاوزت 2 مليون جنيه.. أسعار صادمة لفساتين نانسي عجرم من حفلاتها بكندا

3 نصائح لمرضى السكري فى رمضان | تضمن لك الصيام بنجاح

فيديو

صفقة الموسم.. هل ينتقل إمام عاشور للأهلي وما موقف ناديه؟ فيديو جراف

يا شماتة الستات.. ياسمين عز ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند»

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ