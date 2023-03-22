أضرار مادية.. بيان عاجل لـ سوريا بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب الدولي، ما أسفر عن بعض الدمار به.

ونقلت الدفاع السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذت إسرائيل عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفة محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.

وكانت قناة "العربية"، أفادت في وقت سابق، بتوقف مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد غارة إسرائيلية بـ 4 صواريخ.

وذكر التليفزيون السوري، اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة حلب ومحيطها.

فيما كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلًا عن مصدر أمني أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي استهدف مواقع في محيط مدينة حلب شمال سوريا.

وذكرت "سبوتنيك" أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري.

وقالت الوكالة نقلا عن المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.