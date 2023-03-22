سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك للأسبوع الثاني علي التوالي وحتي مع مستهل تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك العاملة بمصر.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري لنحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.



وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه في 3 بنوك حكومية و خاصة مسجلا 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك مصر و الاهلي والتنمية الصناعية



متوسط السعر



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي َQNB، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الاهلي المتحد، الاسكندرية، بلوم، الامارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، كريدي اجريكول، المشرق".



أعلي سعر



بلغ أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيها للشراء و 30,95 جنيها في مصرف أبوظبي الاسلامي ثم 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها في ميد بنك

دعم الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للقطاع المصرفي، تتضمن التأكيد على السماح للأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر، أو ربط أوعية إدخارية بأسمائهم، حال كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، موضحا أنه هذه الخطوة تأتي وفقا لما تقضي به المادة "3"، من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

السماح بفتح حسابات للقصر

وأكد البنك المركزي في بيانه، أن قرار السماح للأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر، يأتي على خليفة رصد البنك المركزي، اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط، مشددا على أن المادة 3 من قانون أحكام الولاية على المال تنص على أنه على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

وأوضح أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتيسير المعاملات المصرفية، للمرأة لتعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل.