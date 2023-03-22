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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 3787 حالة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية المقبلين على الزواج بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، أنه بالتزامن مع استمرار فعاليات  مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج فى 19 مراكز على مستوى المحافظة، فإن عدد الحالات المترددة من بداية المبادرة قد بحو 3787حالة بواقع 2176 شهادة مطبوعة .

وأكد "مكين"، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبي لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة مدير رعاية الأمومة والطفولة، أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 19 منشأة صحية علي مستوي المحافظة، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من طبيب، ممرض، فني معمل.

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