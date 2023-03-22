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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يحسم الجدل بشأن إرسال لندن أسلحة نووية لأوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، إن الدولة الوحيدة التي تتحدث عن التصعيد النووي هي روسيا.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا، في تصريحات له اليوم بعد الاتهامات الروسية بعزم بريطانيا إرسال أسلحة نووية لأوكرانيا، أن قذائف اليورانيوم المنضب هي ذخائر تقليدية وليست ذخائر نووية.

وأوضح كليفرلي، أنه لا يوجد تصعيد نوويا يتعلق بدعم أوكرانيا باليورانيوم المنضب.

كما قال رئيس لجنة الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، اليوم الأربعاء، إن قذائف اليورانيوم المنضب تستخدم في أنحاء العالم وروسيا نفسها تستخدمها.

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ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن خطط بريطانيا لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب استفزاز لدفع الصراع إلى مرحلة جديدة.

وقال أوليج موروزوف، نائب مجلس الدوما الروسي، إن رد موسكو علي استخدام أوكرانيا لقذائف اليورانيوم المنضب سيكون له عواقب وخيمة.

وقال موروزوف: “يبدو أن بعض السياسيين الأوروبيين ليس لديهم العقول ولا غريزة بقاء. هل يدركون كيف سترد روسيا علي استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في اوكرانيا؟ أعتقد أنه ستكون هناك عواقب وخيمة”.

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