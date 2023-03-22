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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تهديدات العشيق تدفع فتاة الدقهلية للتخلص من حياتها وإصابة زميلتها|تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسببت علاقة عاطفية دخلت فيها فتاة تبلغ من العمر 17 عاما بمحافظة الدقهلية، في إصابة زميلتها في المدرسة بكسور وكدمات وآلام مبرحة وهى لا علاقة لها بهذه العلاقة ، ولكن القدر كان صاحب الكلمة العليا في ذلك. 

الفتاة التي تسببت في إصابة زميلتها بالمدرسة، كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص ولكن هذه العلاقة توترت، حتى انه بدأ في تهديد هذه الفتاة، فقررت التخلص من حياتها من خلال إلقاء نفسها من الطابق الرابع في مدرستها، ولكن تصادف عند إلقاء نفسها مرور إحدى زملاتها في المدرسة ليصابا معا بكدمات وكسور. 

إصابة طالبتين سقطت إحداهما علي الأخرى من الطابق الرابع في مدرسة بالدقهلية

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تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات التي اجرتها مباحث مركز شرطة المطرية محافظة الدقهلية في واقعة إصابة طالبتين بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية، بإصابات بالغة وكسور، بأن السبب قيام إحداهما بالقاء نفسها من الطابق الرابع رغبه منها في إنهاء حياتها بسبب تلقيها تهديدات من أحد الأشخاص تربطها به علاقه عاطفية، وتصادف سير طالبة زميلتها بفناء المدرسة لتصاب هي الأخرى لسقوطها علي رأسها، وتم نقل الحالتين الي مستشفي المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم . 

بلاغ لمديرية أمن الدقهلية

تلقت مديرية امن الدقهلية، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول" ن .ع .م"، 17 عامًا، طالبة بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية "إدعاء سقوط من علو".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة  الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود اصابة  لطالبة أخرى تدعي "هـ .م .ب .ا"، بكدمات وكسور علي اثر سقوط زميلتها عليها من الطابق الرابع وتصادف مرور الثانية بفناء المدرسة وسقطت عليها الأولى.

وتبين قيام الأولي بمحاولة انهاء حياتها بالقاء نفسها من الدور الرابع بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لقيام أحد الأشخاص تربطها به علاقة عاطفيه بتهديدها. 

محضر بالواقعة

تم نقل الحالتين المصابتين الي مستشفي المنزلة المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة .

طالبة تفاصيل الدقهلية تهديدات العشيق

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