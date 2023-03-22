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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 15289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2636 نقطة.

صعود قوي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

 وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 18014 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 6284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4082 نقطة.

 

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