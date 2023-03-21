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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود قوي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

سجلت البورصة المصرية أداءا إيجابيا خلال الساعة الازلى من ، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 15249 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2612 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 17864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 6302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 4022 نقطة.

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