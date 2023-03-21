صعود قوي لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء

سجلت البورصة المصرية أداءا إيجابيا خلال الساعة الازلى من ، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 15249 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2612 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 17864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 6302 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 4022 نقطة.