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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2023.. قوة الشوق تربط قلب روجينا على كلمات ياسين التهامي

مسلسل ستهم
مسلسل ستهم

شحنة كبيرة من المشاعر فجرتها أغنية مسلسل ستهم، لشيخ المنشدين ياسين التهامي، بعد طرحها من قبل الشركة المنتجة عبر القنوات الفضائية، وذلك قبيل عرض المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني.

وحملت أغنية ياسين التهامي، اسم يارب خلصني، لتعبر عن الهم المشحون لـ ستهم التي تجسدها روجينا، وكأن لسان حالها يطلب من الله الخلاص من هذا الكرب المكتوب.

وتصدرت مشاهد بديعة بكاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز، مصاحبة للكلمات الحزينة بصوت ياسين التهامي، المتنهد والرنان، لتتنقل الكاميرا، خلال كليب الأغنية، التي لم تقف ساكنة، واستمرت في حركة مستمرة لتعبر عن السعي الدائم لـ ستهم، التي لم تكل، ولم تضعف من المآسي.

بدأت المشاهد بلقاء ستهم (روجينا) مع زوجها (إياد نصار) الذي يسافر للغربة من أجل لقمة العيش، ويعدها بعشق وشغف: «أنا لما أرجع من الغربة همسح التراب اللي فوق جدمك يا ستهم.. عارفك صابرة على غربتي وشاربة المر زي ما أنا شارب».

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وعبرت كلمات المشاهد عن قوة الشوق والهوى الذي يربط على قلب ستهم وزوجها، لتكون هذه المشاعر ملازمة لها بعد تدهور حالها وخلعها ثوب النساء، وسلك دروب الرجال الشاقة، فنراها تقوم بقص دفائر شعرها، وتحلقه بالموس، حتى تنخرط بين الرجال وتواجه الصعاب بمفردها.

ومع بداية المشاهد نسمع صوت ياسين التهامي، الطربي الذي يسكن الفؤاد، فيحرك مشاعر الحزن مع ستهم، ويقول لها «في اللقاء حياة»، وكأن ستهم فقدت حياتها بعدما ابتعد عنها زوجها وعشقها المخلص، ولن تعود لها الحياة إلا بعد اللقاء.

ولم تسير آمال ستهم على ما يرام، ويتدهور بها الحال لتصبح في مشقة وتعب، وتتذكر الحب العذري مع زوجها، فيرد عليها التهامي بتنهيدة «يا رب خلصني من الهوى».

كلمات أغنية ياسين التهامي، مع تنهيداتها وصوته الشجي، أعطت للمشاهد دفعه من المشاعر، مفعمة بأحاسيس ستهم، تلك المرأة التي تتمرد على هذه المآسي، وتتحداها، وتربط على أوجاعها، لتكون كالجندي الجسور، وتحارب خصوم الحياة بثبات.

ونالت الأغنية حفاوة كبيرة تلقتها روجينا، وشيخ المنشدين ياسين التهامي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات التي تشيد بالأغنية وأداء روجينا.

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مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل "ستهم"

مسلسل "ستهم"، سيتم عرضه خلال موسم رمضان على قنوات: النهار، النهار دراما، المحور، ART حكايات، LBC اللبنانية.

مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

ناصر عبد الرحمن رؤوف عبد العزيز ياسين التهامي الفنانة روجينا روجينا مسلسل ستهم

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