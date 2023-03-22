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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد علاقة حب فاشله .. طالبة تنهى حياتها بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طالبة مصرعها ، إثر إصابتها بارتجاج ونزيف عقب إلقاءها بنفسها من الدور الرابع بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية بمحافظة الدقهلية، وذلك رغبه منها في انهاء حياتها بسبب تلقيها تهديدات من احد الاشخاص تربطها به علاقه عاطفيه، و تصادف سير طالبه زميلتها بفناء المدرسة لتصاب هي الأخرى لسقوطها عليها ، وجرى نقل الحالتين الي مستشفي المنزلة المركزي.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول" ن .ع .ا"، 18 عامًا، طالبة بمدرسة الثانوية بنات الفنية التجارية بالمطرية "إدعاء سقوط من علو" اصابتها باشتباه نزيف بالبطن والمخ وكذلك اصابة الطالبة "هـ .م .ب"، 17 عاما، بكدمات وكسور.

وانتقل علي الفور ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين بقيام الاولي بمحاولة انهاء حياتها بالقاء نفسها من الدور الرابع بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لقيام احد الاشخاص تربطه بها علاقة عاطفيه بتهديدها كما تبين اصابة الثانية علي اثر سقوط زميلتها عليها من الطابق الرابع وتصادف مرورها بفناء المدرسة وسقطت عليها الأولى. 

 تم نقل الحالتين المصابتين الي مستشفي المنزلة المركزي وتم تحويل الحالتين الي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وتوفيت الاولي متاثرة باصابتها التي اودت بحياتها .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيلت للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية المنصورة مديرية أمن الدقهلية امن الدقهلية سقوط من علو مديرية أمن مركز شرطة بمحافظة الدقهلية علاقة عاطفية

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