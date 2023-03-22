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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الاحتجاجات في فرنسا .. ماكرون متمسكًا بقانون الإصلاح : لست نادمًا

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويرفع سن التقاعد، ضروري وسيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حسبما أفات رويترز.

وأضاف ماكرون: “لست نادما"، وأشار إلى تحسين العلاقة المشحونة مع النقابات العمالية وإشراكها بشكل أكبر في الإصلاحات في المستقبل.

وصرح في مقابلة تلفزيون فرانس 2 “أتظنون أنني مستمتع بهذا الإصلاح؟ لا. لكن لا توجد مئة طريقة لموازنة الحسابات.. هذا الإصلاح ضروري”.

وبسبب قرارات الرئيس الفرنسي، أغلق محتجون اليوم الأربعاء محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز بجنوب البلاد.

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ويمثل ذلك، إلى جانب الإضرابات المستمرة التي تؤثر على مستودعات النفط والنقل العام وجمع القمامة، أخطر تحد لسلطة الرئيس الوسطي منذ احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” قبل أربع سنوات.

وأعلنت النقابات العمالية أن يوم الخميس سيكون يوما آخر من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد.

 

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