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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عدم تصوير المواطنين

محافظ الدقهلية: توزيع 2500 سلة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، استلام الدفعة الأولي من سلة الغذاء بإجمالي 2500 سلة مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي حصة الدقهلية من سلة الغذاء 70 الف سلة مواد غذائية من بإجمالي 350 الف طن مواد غذائية متنوعة لتوزيعهم خلال شهر رمضان علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة .

وأكد مختار أنه سيتم إيصال سلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ  جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توفير سلة المواد الغذائية لتوزيعها  علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم.

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التضامن الاجتماعي الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الأوقاف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار لأسر الأولى بالرعاية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكرامة

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