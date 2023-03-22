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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تصدر تحذيرا عاجلا لسكان مناطق الزلزال.. وتكشف حقيقة انتشار أوبئة

زلزال تركيا
زلزال تركيا

حذر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، سكان مناطق الزلازل في تركيا من استخدام المياه كمياه للشرب.

جاءت تصريحات قوجه، بعد انتهاء تحليل مياه الشرب في مناطق الزلزال.

وقال قوجه، إنه “يجب على المواطنين في مناطق الزلزال عدم استخدام المياه الرئيسية كمياه للشرب. ولا توجد مؤشرات على انتشار أوبئة في مناطق الزلزال”.

وأضاف أنه “لا توجد مشاكل مثل الأوبئة في مناطق الزلازل الأخرى المتضررة من الزلازل التي كانت مركز كهرمان مرعش، وصرح بأنه لا يمكن تحديد أي قياس يمكن أن يعزى إلى الوباء”.

وقال: “منذ 6 فبراير ونحن نحارب عواقب كارثة كبرى. جميع وحداتنا حشدت للخدمة، وهي مستيقظة ليلا ونهارا بشعور بالواجب، ومجهود المتطوعين صفحة ستدخل في التاريخ”.

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وأشار إلى أن “أكبر جهد في هذه العملية، التي يتم تنفيذها كتفا بكتف من قبل الأمة، هو شفاء جميع الجروح في أسرع وقت ممكن”.

وقال قوجه إنه سيتم أيضا تلبية جميع احتياجات المواطنين المتضررين من الزلزال.

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