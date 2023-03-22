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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم .. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت  إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، عن وقوع 20 ألفًا و272 زلزالًا في المنطقة بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في مرعش كهرمان في 6 فبراير.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: “اعتبارًا من 22 مارس، تم رصد 20 ألفًا و 272 زلزالًا بعد 6 أسابيع من زلزال بازارجيك وإلبيستان في 6 فبراير 2023".

نشاط الزلزال مستمر

وأوضحت الإدارة، أن " نشاط الزلزال في المنطقة مستمر، وتقوم بتتبعه علي مدار 7 أيام / 24 ساعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، إن الأخبار الواردة في الصحف حول نظام الإنذار المبكر بشأن الزلازل في اسطنبول لا يعكس الحقيقة.

بيان تركيا بشأن نظام الإنذار المبكر للزلازل

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وقال المرصد في بيان: “لا يوجد حاليًا نظام إنذار مبكر عام في بلدنا. نظام الإنذار المبكر للزلازل الذي يتم تداوله على العامة ليس نظاما ينبه الزلزال مسبقا خلافا لما يعتقد. لسوء الحظ، لا يوجد مثل هذا الإنذار المبكر”.

وأضاف: “يوفر نظام الإنذار المبكر الحالي في معهدنا خدمات للوقاية من الكوارث الثانوية منع الانفجارات التي يسببها الغاز الطبيعي، وتعطيل مرافق توليد الكهرباء، والتوقف الآمن لأنظمة النقل، وما إلى ذلك بعد الزلزال”.

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بيان تركيا بشأن نظام الإنذار المبكر للزلازل

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