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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على سوري في لبنان بسبب سفارتين أجنبيتين

القبض علي متهم -
القبض علي متهم - ارشيفي

أوقفت قوى الأمن اللبنانية شخصاً قام بتهديد وابتزاز سفارتيْ ألمانيا والفيليبين في بيروت.

وبحسب البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه «في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة لتوقيف المطلوبين، وبعد ورود شكوى من السفارة الألمانيّة في بيروت بحقّ شخص أقدم بتواريخ مختلفة على إرسال 3 رسائل إلى البريد الإلكتروني للسفارة المذكورة مهدّداً السفير الألماني وطاقم العمل، طالباً مبلغ 40 ألف يورو لعدم التعرّض للسفير وأعضاء السفارة، باشر عناصر القسم تحرّياتهم واستقصاءاتهم لمعرفة هويّة الفاعل».
وأضاف «بعد عمليّات الرصد والتعقّب، تم تحديد هويّة الفاعل ومكان تواجده في سنّ الفيل وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. أ. ج. (مواليد عام 1986، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم تهديد، وابتزاز، وإيذاء. 

وبتفتيشه وهاتفه، تم التثبّت من إرساله رسائل تهديد إلى السفارة الألمانيّة والتّي لا تزال موجودة في الملفّات المرسلة، وأيضاً إلى السفارة الفيليبينيّة في بيروت. كما ضُبط بحوزته مبلغ 8000 دولار.

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