محافظ المنوفية: اللجنة العليا للقيادات تواصل عملها لاختيار مدير عام التوجيه الفنى بالتعليم

واصلت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اجتماعها اليوم لاستكمال إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للتوجيه الفنى بمديرية التربية والتعليم لاختيار الأكفأ والأنسب ، وذلك فى ضوء الخطة الشاملة لتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار عصام النديم المستشار القانونى للمحافظة ، ومديري مديريات التنظيم والإدارة والصحة ، ومدير عام شئون مكتب المحافظ ، ومدير عام الشئون القانونية بالديوان العام.

وفحصت اللجنة أوراق المتقدمين لشغل تلك الوظيفة القيادية للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط والمعايير المنظمة بكل دقة وحيادية، وتمت مناقشتهم حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة ، لافتاً إلى أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة لخلق جهاز إداري قادر وفعال يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .