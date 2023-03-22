بعد قرار اعتقال بوتين.. بلينكن يوجّه طلبًا إلى الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية

طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما افادت رويترز.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على إمكانية قيام واشنطن باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية حال زار بوتين الولايات المتحدة.

وقال بلينكن، ردا على سؤال أحد السيناتورات خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي: “لا يمكنني استباق نفسي في هذا الأمر إذ أنني أحتاج بالتأكيد للتعرف على القوانين واللوائح. كما تعلمون، لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا أود التطرق إلى هذه القضية الافتراضية”.

وأضاف: "لا أعتقد أن لدى الرئيس بوتين خططا للمجيء إلى هنا في أي وقت قريب".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، رفضها لكل التهديدات بعد إصدار مذكرة اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين الأسبوع الماضي بالضلوع في جرائم حرب مزعومة تتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وروسيا ليست من الدول الموقعة على نظام “روما” الأساسي، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.