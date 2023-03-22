عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار اعتقال بوتين.. بلينكن يوجّه طلبًا إلى الدول الأعضاء بالمحكمة الدولية

صدى البلد

طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما افادت رويترز.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على إمكانية قيام واشنطن باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية حال زار بوتين الولايات المتحدة.

وقال بلينكن، ردا على سؤال أحد السيناتورات خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي: “لا يمكنني استباق نفسي في هذا الأمر إذ أنني أحتاج بالتأكيد للتعرف على القوانين واللوائح. كما تعلمون، لسنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا أود التطرق إلى هذه القضية الافتراضية”.

بلينكن يعلق على إمكانية اعتقال بوتين في أمريكا

وأضاف: "لا أعتقد أن لدى الرئيس بوتين خططا للمجيء إلى هنا في أي وقت قريب".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، رفضها لكل التهديدات بعد إصدار مذكرة اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين الأسبوع الماضي بالضلوع في جرائم حرب مزعومة تتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وروسيا ليست من الدول الموقعة على نظام “روما” الأساسي، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

عامر حسين يكشف مفاجأة بعد انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

صلاة التراويح .. كم ركعة وكيفية أدائها وما السور التى تقرأ فيها وهل صلاها النبي؟

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

زيلينسكي: نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا

بنك مصر يقدم حساب توفير مجانًا بـ أعلى عائد

البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة تنتقد إرسال بريطانيا قذائف نووية لأوكرانيا

وزير الري يشارك في جلسة «الإدارة المستدامة للمياه الجوفية» بمؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك|تفاصيل

عصب اليد.. مرض يُصيب النساء ربات البيوت |تعرفوا عليه

أقل من 7 آلاف جنيه.. شاومي تستعد لإطلاق Redmi Note 12S..اعرف المواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق

عامل دايت ومش بخس ليه.. أخطاء تجعل الرجيم زي عدمه | اعرفها

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس؟

نصائح لتجنب الوقوع في مطب الخلافات الزوجية خلال رمضان

فيديو

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز سيكلون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ