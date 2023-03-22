عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ملاطية.

وتسبب الزلزال، الذي تم تسجيله على عمق 7 كيلومترات من الأرض، في حالة من القلق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت  إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع 20 ألفًا و272 زلزالًا في المنطقة بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في مرعش كهرمان في 6 فبراير.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: “اعتبارًا من 22 مارس، تم رصد 20 ألفًا و 272 زلزالًا بعد 6 أسابيع من زلزال بازارجيك وإلبيستان في 6 فبراير 2023".

نشاط الزلزال مستمر

وأوضحت الإدارة، أن " نشاط الزلزال في المنطقة مستمر، وتقوم بتتبعه علي مدار 7 أيام / 24 ساعة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، إن الأخبار الواردة في الصحف حول نظام الإنذار المبكر بشأن الزلازل في اسطنبول لا يعكس الحقيقة.

تركيا تصدر تحذيرا عاجلا لسكان مناطق الزلزال.. وتكشف حقيقة انتشار أوبئة

بيان تركيا بشأن نظام الإنذار المبكر للزلازل

وقال المرصد في بيان: “لا يوجد حاليًا نظام إنذار مبكر عام في بلدنا. نظام الإنذار المبكر للزلازل الذي يتم تداوله على العامة ليس نظاما ينبه الزلزال مسبقا خلافا لما يعتقد. لسوء الحظ، لا يوجد مثل هذا الإنذار المبكر”.

إدارة الكوارث والطوارئ تركيا زلزال ملاطية زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

مفاجأة مدوية.. وكالة فيتش سوليوشنز تكشف عن بشرى سارة بشأن الجنيه

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

صلاة التراويح .. كم ركعة وكيفية أدائها وما السور التى تقرأ فيها وهل صلاها النبي؟

موضوعات متعلقة

مدفيديف: الغرب أساء التقدير بشأن الانتقام الروسي.. وأصبحت العواقب أكثر صعوبة

إضراب في جيش الاحتلال.. كارثة جديدة تعصف بـ إسرائيل

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من كارثة مالية خطيرة في هذه الحالة

رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف سبب انهيار بنك سيليكون فالي

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

زيلينسكي: نرجو أن تساعدنا قوة الصلاة في رمضان على تطهير أوكرانيا

بعد زيارته للجبهة.. زيلينسكي يكشف عن تفاصيل مروعة بشأن الحرب

روسيا توجه رسالة تحذير لـ أمريكا وتتوعدها بالرد على الاستفزازات بكل الوسائل

ترشيحاتنا

مواعيد العرض الأول والإعادة.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج dmc في رمضان

كارثة طبية خطيرة ومميتة.. رعب بأمريكا من الانتشار السريع لـ«الكانديدا أوريس» القاتل|القصة كاملة

بيومي فؤاد يكشف كواليس شخصية الدكتور ربيع في الجزء السابع من الكبير

عملتها بنفسي .. رانيا يوسف : نجوميتي أكبر من هذه الفنانة

بحرا وجوا وأرضا.. كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي جديد نحو اليابان

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها المثيرة .. إطلالات أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

عصب اليد.. مرض يُصيب النساء ربات البيوت |تعرفوا عليه

بعد كشفها حقيقة ارتباطها بالفيشاوي.. إطلالات وضعت رانيا يوسف في مأزق

عامل دايت ومش بخس ليه.. أخطاء تجعل الرجيم زي عدمه | اعرفها

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ