مصرع طفل إثر سقوطه في مسقى الأرض الزراعية بالدقهلية

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه في إحدى ترع الري التابعة لقرية الدراكسة بمركز ومدينه منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي إشارة من إدارة المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة لمستشفي منيه النصر المركزي.

وتبين مصرع الطفل محمود علاء محمود إبراهيم الحديدى ، 3 أعوام، مقيم قرية الدراكسة إدعاء اسفكسيا الغرق، نتيجة سقوطه في ترعه الري بالقرية،، وذلك اثناء وجوده مع والده وجده بإحدى الأراضي الزراعية.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

