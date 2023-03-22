مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب توتر اللاعبين أمام زامبيا

أعرب وائل رياض (شيتوس) ، مدرب المنتخب الأولمبي ، عن سعادته بالفوز على حساب زامبيا بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وأضاف “شيتوس” عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور): "المباراة لم تكن سهلة لأن المنتخب كان تحت ضغط محاولة حسم المباراة وهو ما جعل هناك حالة من الاستعجال بعض الشيء".

وواصل: "النتيجة مرضية بنسبة كبيرة لنا لأننا لم نستقبل أهدافاً في مصر وهو أمر مهم خاصة أننا سنلعب جولة الإياب في زامبيا".

وأكد أن تراجع نتائج منتخب الشباب بجانب بعض التراجع في نتائج الأندية بالبطولات القارية أدى لحالة من التوتر لدى بعض اللاعبين في مباراة الذهاب أمام زامبيا.

وأشار إلى أن نتيجة الفوز ستساعد المنتخب الأولمبي في لقاء الإياب، موضحاً أن المنتخب سيؤدي تدريبات استشفائية بعد الإفطار ثم سيسافر إلى مالاوي.