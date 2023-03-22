عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في أول أيام رمضان

الأرصاد
الأرصاد

كشف محمود القياتي عشو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .

 

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول يوم رمضان.. حار في هذه المناطق

أمطار رعدية وعوالق ترابية.. الأرصاد السعودية تحذر من استمرار سوء الأحوال الجوية

 وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " مصر تتأثر بكتل هوائية جنوبية بها درجات حرارة مرتفعة ودرجة الحرارة غدا على القاهرة تكون 27 درجة مئوية، وتسجل 25 درجة مئوية على السواحل المشالية وتصل لـ 30  درجة على محافظات  جنوب الصعيد".

وأضاف محمود القياتي: "الأجواء خلال ساعات النهار تكون ما بين الحارة والمائلة للحرارة على اغلب مناطق الجمهورية وبمجرد غياب اشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة  وتسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة ".

 ولفت محمود القياتي : "بجاية من يوم الجمعة  نبدأ نتأثر  بدخهول كتل هوائية باردة وتبدأ حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على اقصى الشمال الغربي للجمهورية بما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط امطار من متوسطة لغزيرة على الجزء الشمالي الغربي من  الجمهورية".

وتابع محمود القياتي: "قد تمتد الأمطار على بعض المناطق من القاهرة وذلك في يوم السبت المقبل، وسوف نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصل  درجة الحرارة لـ 20 درجة على القاهرة  السبت المقبل".

الأرصاد درجات الحرارة امطار الطقس اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا| هبوط كبير في أسعار الدواجن البيضاء قبل ساعات من رمضان.. الأسباب والتفاصيل

تأخير موعد الإفطار.. مفاجأة بشأن توحيد أذان المغرب والفجر في رمضان

صدمة.. نجم الهلال السوداني مُهدد بالقتل قبل مواجهة الأهلي

رغبة كولر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق وفيوتشر الوجهة الأقرب

مجموعة الزمالك | شيك بدون رصيد يسبّب وداع المريخ لدوري أبطال إفريقيا

إعلان صادم.. روسيا: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

تقارير مغربية تحسم الجدل بشأن اسم مدرب الزمالك الجديد

منخفض جوي متعمّق.. أمطار رعدية تصل إلى السيول في ثاني أيام رمضان

ترشيحاتنا

بداية من 70 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري| صور

خطة أمير مرتضى .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن خليفة فيريرا

مشروب في رمضان لفقدان الوزن ولدعم صحة القلب

تصرف ذكي..بيان لبلينكن بشأن دور الصين في عودة العلاقات بين إيران والسعودية

وزير خارجية السعودية يهاتف نظيره الإيراني .. تفاصيل

دعاء دخول رمضان .. أدعية تفتح لك أبواب الفرج والمغفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وُجدت داخل مطبخ وبحث عنها العالم طيلة 400عام.. العثور على لوحة غامضة ببريطانيا|تفاصيل

خبيرة تغذية تقدّم بعض النصائح لعلاج فطريات الشفاه

اِحذر .. النوم بعد السحور مباشرة يصيبك بأضرار صحية مخيفة

شيرى عادل رفقة زوجها تحتفل بقدوم رمضان من المالديف

فيديو

بدأت بأسوان والقادم أسوأ.. تنبؤات العالم الهولندي تتحقق في 6 دول|فيديوجراف

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته وابنتيه بـ طنطا

حقيقة تغيير مواعيد المدارس في شهر رمضان 2023 .. فيديو

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء بمناسبة شهر رمضان 2023 |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ