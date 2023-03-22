الأرصاد تحذر من الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في أول أيام رمضان

كشف محمود القياتي عشو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .

وقال محمود القياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " مصر تتأثر بكتل هوائية جنوبية بها درجات حرارة مرتفعة ودرجة الحرارة غدا على القاهرة تكون 27 درجة مئوية، وتسجل 25 درجة مئوية على السواحل المشالية وتصل لـ 30 درجة على محافظات جنوب الصعيد".

وأضاف محمود القياتي: "الأجواء خلال ساعات النهار تكون ما بين الحارة والمائلة للحرارة على اغلب مناطق الجمهورية وبمجرد غياب اشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة وتسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة ".

ولفت محمود القياتي : "بجاية من يوم الجمعة نبدأ نتأثر بدخهول كتل هوائية باردة وتبدأ حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية على اقصى الشمال الغربي للجمهورية بما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط امطار من متوسطة لغزيرة على الجزء الشمالي الغربي من الجمهورية".

وتابع محمود القياتي: "قد تمتد الأمطار على بعض المناطق من القاهرة وذلك في يوم السبت المقبل، وسوف نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتصل درجة الحرارة لـ 20 درجة على القاهرة السبت المقبل".