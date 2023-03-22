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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وعوالق ترابية.. الأرصاد السعودية تحذر من استمرار سوء الأحوال الجوية

صدى البلد

نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الأربعاء، تنبيهات عاجلة على صفحته الرسمية "تويتر" بسبب سوء الأحوال الجوية بدءاً من يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى يوم الأثنين، وتنبأ المركز بوجود أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة في معظم أنحاء المملكة السعودية.

وحذر المركز من وجود أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في مدينة عسير "أبها خميس مشيط ، بيشة ، سراة عبيج ، احد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص ، بلقرن، المجاردة، محايل ، بارق، تنومة، محايل، بارق، الربوعة، البرك" ومدينة الباحة ،بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد" ومدينة الجازان " جيزان، فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي، بيش، صبيا، أبو عريش، الدرب، الشقيق ، فرسان".

وتنبأ المركز بوجود امطار رعدية تستمر في يومي السبت والاحد القادم في مدينة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، رنية ،موية، قيا، خليص ، الكامل" والمدينة المنورة "الحناكية، مهد الذهب، وادي الفرع، خيبر، العيص".

كما تنبأ المركز بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة في مدينة تبوك "ألوجه ، الضبا، املج، نيوم، شرما"

كما حذر المركز من وجود عواصف ترابية ورياح نشطة في شرق تبوك وشرق مكة المكرمة وشرق المدينة المنورة، وحائل والحدود الشمالية والجوف وقصيم وشمال الشرقية وتبدأ هذه العواصف من يوم الجمعة وتزداد في يومي السبت والأحد.
 

يوم الجمعة الجاز مكة المكرمة عسير تويتر المدينة المنورة المملكة السعودية سوء الأحوال الجوية

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