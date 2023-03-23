مي عمر: مسلسل علاقة مشروعة خليط اجتماعي وتشويقي ورومانسي

كشفت الفنانة مي عمر أن دورها في مسلسل علاقة مشروعة مختلف كلية عن أية أدوار سابقة لها وأنه ثاني تعاون يجمعها بالفنان الكبير ياسر جلال قائلة : " ثاني تعاون لي مع ياسر جلال علاقة مشروعة مسلسل مختلف لا يشبه وهو خليط اجتماعي وتشويقي ورومانسي خليط من أشياء كثيرة وتداخل في كثير من النقاط والمشاعر.



وتابعت خلال مداخلة لها في برنامج كلمة اخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن المختلف في مسلسل “علاقة مشروعة”، أن الشخصيات من الصعب تحديد طيبتها من شرها قائلة : " المختلف أن شخصيات العمل من الصعب تحديد الطيب والشرير مسلسل علاقة مشروعة فيه مشاعر وأحاسيس كتير، والشخصيات صعب تحددي هي طيبة ولا شريرة.

المسلسل 15 حلقة فقط

وأوضحت مي عمر أنها "مش قلقانة من مسلسل 15 حلقة، والمهم هو مكتوب إزاي وان هناك نوعية أعمال تستحق أن تكون أحداثها في 30 حلقة وبعضها يستحق 15 حلقة كل عمل وله بناؤه وده كويس عشان مايبقاش فيه مط في الاحداث وتكون عملية البناء مظبوطة".

وكشفت عن إنتهاء تصوير أحداث العمل في اسوان وسوف يتم إستكمال الباقي في القاهرة قائلة :" خلصنا تصوير مسلسل علاقة مشروعة في أسوان وراجعين نكمل في القاهرة.



وعن الفنان ياسر جلال قالت : " ملتزم في شغله ونجم كبير جدا ومحترم جدا في اللوكيشن والتمثيل معاه ممتع وبكون مبسوطة