ثالث أكبر مبنى في العالم .. تعرف على المواصفات العالمية للمركز الثقافي الإسلامي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجهود العظيمة والتى بذلت فى بناء مركز مصر الثقافي الاسلامى.

وكان الرئيس السيسي،قد استمع إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذى يعتبر ثالث أكبر مبنى في العالم.

ويضم المركز الثقافي الإسلامي أكبر مسجد في أفريقيا ويحمل إسم “مسجد مصر” ويسع 130 ألف مصلي، ويضم مكتبة كبيرة جدا بها عدد كبير من الكتب تحتوي على تعاليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأيضا تفسيرها، وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية،

ويعد هذا المركز فخر للإسلام والمسلمين أمام العالم بأكمله، ومازال السعي وراء تطوير هذا المركز أكثر من ذلك في المستقبل القريب.

"مسجد مصر" أحد اكبر مساجد العالم



وتم إقامة المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ 15.000 متر مربع، ويوجد في هذا المركز مسجدًا كبيرًا. ويسع لأكثر من 130 ألف مصلي.

يوجد في المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة مكان كبير وخاص بالخدمات، وأيضا مجموعة من الجراجات الواسعة والمتعددة الأدوار.

يستطيع الجراج في المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة أن يسع لحوالي 4000 سيارة.

يضم المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة مكتبة إسلامية ضخمة، و قاعة مناسبات.

يوجد في المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مسجد على مستوى مصر ولم وعلى مستوى إفريقيا.

تم تسمية هذا المسجد الذي تم بناءه في المركز الثقافي الإسلامي، ويشار أنه تم الاستعانة بمجموعة كبيرة من أمهر المهندسين والعمال لبناء هذا المركز الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح من أروع المراكز الإسلامية على مستوى إفريقيا.

يعد من اهم واشهر معالم العاصمة الإدارية الجديدة مصر بالاضافة الى المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة ، النهر الاخضر بالعاصمة الادارية الجديدة

محتويات المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الادارية

يحتوي المركز على مجموعة من المنشآت والمباني خاصة الخدمية منها، حتى يصبح مركز كامل ومتكامل ولا ينقصه شئ، ويصبح من أكبر المراكز الثقافية الإسلامية في إفريقيا ,

يحتوي على أكبر قاعة مناسبات لإقامة المؤتمرات والاجتماعات والمناقشات .

يوجد في المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة مسجد من أكبر المساجد في إفريقيا ومن الأشياء الوطنية والمبهجة أن هذا المسجد تم تسميته بمسجد مصر.

يضم المركز الثقافي الإسلامي مكتبة إسلامية تضم جميع الكتب الإسلامية التي يرجع إليها المسلمين.

يوجد في المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة جراج للسيارات يضم عدد كبير جدا من السيارات حيث يبلغ عدد السيارات أربعة آلاف سيارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين.

