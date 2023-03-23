إسعاد يونس تحتفل بشهر رمضان من الكواليس

احتفلت الفنانة إسعاد يونس، بأجواء رمضان من التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت حاملة فانوس معدني انيق، وهنأت جمهورها: “رمضان كريم ”.

من جانب آخر، كشف المطرب حكيم تفاصيل كواليس أغنيته الشهيرة "حلاوة روح"، قائلا "كنت رايح وقتها المفروض إنى أمثل دور في الفيلم، وتحديداً دور محمد لطفى، ولكن اعتذرت عنه، فقالي المنتج السبكي وقتها أنت مش عايز تشتغل معايا؛ فقلتله في أغنية ممكن أغنيها؟، فجابها من العربية، وبالفعل غنتها".

المطرب حكيم عن طفولة: درست في الأزهر

استرجع حكيم، أيام طفولته عندما كان يريد دراسة المزيكا في بداية حياته، قائلا "قولت لوالدتى وأنا بمشى معاها في مغاغة أدخل الكونسر، فقالت لى إيه الكونسر ده؟ قلت لها ثانوي عادي ولكن فيه مزيكا بدرسها كمان .. فقالت لابويا وبعدها لقيتهم مدخليني الأزهر ودرست فيه بالفعل".