رئيس الحركة الوطنية يرفض استقالة الأمين العام ويعيد تكليفه بإعادة تشكيلات الحزب

قرر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رفض استقالة الدكتور احمد الضبع من منصبه كأمين عام للحزب وقرر إعادة تكليفه بإعادة تشكيلات الأمانة العامة وامناء الامانات المركزية وامناء المحافظات.

وأكد اللواء رؤوف انه بمناقشة امر استقالة الأمين العام مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، وبالتشاور مع عدد من مستشاري رئيس الحزب فقد راي الجميع ان المرحلة القادمة والتي ستشهد العديد من الاستحقاقات الدستورية التي سيشارك فيها الحزب بما يستدعي استقرار الحزب تنظيمياً والاحتفاظ بقياداته أصحاب الخبرات وانكار الذات وتفضيل المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة .

وجاء نص القرار الذي أصدره رئيس الحركة الوطنية المصرية كالأتي:

ايماءً الي الاستقالة التي تقدم بها احمد احمد محمود الضبع من منصبة كأمين عام للحزب والاكتفاء بموقعه كنائب لرئيس الحزب لظروف خاصة .

وبمناقشة هذا الامر مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب وبالتشاور مع عدد من مستشاري رئيس الحزب .

فقد راي الجميع ان المرحلة القادمة والتي ستشهد العديد من الاستحقاقات الدستورية التي سيشارك فيها الحزب .

تستدعي استقرار الحزب والاحتفاظ بقياداته أصحاب الخبرات وانكار الذات وتفضيل المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة .

وبناء علي ذلك قررنا الاتي

المادة الاولي : عدم قبول استقالة احمد احمد محمود الضبع .

المادة الثانية : استمرار احمد احمد محمود الضبع في منصبة نائبا لرئيس الحزب واميناً عاماً للحزب . المادة الثالثة : يكلف سيادته بإعادة تشكيلات الأمانة العامة وامناء الامانات المركزية وامناء المحافظات والعرض علينا لمناقشاتها واعتمادها.



المادة الرابعة : يجب مراعاة تعليماتنا عند إعادة التشكيلات بان يكون للشخص الواحد منصبا قياديا واحدا .



المادة الخامسة: ينفذ القرار اعتبارا من تاريخه .

