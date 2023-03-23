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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الساعة 5:58 دقيقة موعد أذان المغرب بسيناء أول أيام شهر رمضان

امساكية شهر رمضان
امساكية شهر رمضان المبارك

يبحث المواطنون  في مختلف محافظات الجمهورية،  عن موعد أذان المغرب بشكل يومي عبر محركات البحث المختلفة.

حيث تختلف مواقيت الصلاة في المحافظات عن القاهرة الكبرى، بفارق توقيت يصل إلى 9 دقائق  عن شمال سيناء  تقريبا.

وينتظر المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد مدفع الإفطار واداء صلاة  المغرب.



أذان المغرب:

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء،اليوم الخميس  أول  أيام شهر رمضان في تمام الساعة 5:58 دقيقة مساء  بمدينة العريش العاصمة .
وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها، أنه تم تجهيز  جميع مساجد العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك.

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سيناء آذان المغرب صلاة رمضان

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