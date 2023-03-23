محافظ بني سويف: تبطين 652 كيلومترا من الترع بنسبة 74% من المستهدف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولي قطاع الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

وأوضح المحافظ، وبحسب تقرير الري، أنه تم الانتهاء من تبطين 652.094 كم بتكلفة واحد مليار و642 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 74% تقريباً من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها و تقدر بــ 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليونا و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.

ونوه بأن الأعمال الجاري تنفيذها تقدر بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311 مليونا و384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 5 مارس الحالى

وشدد المحافظ على الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

ولفت إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.