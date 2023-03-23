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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد 3 ملاعب بالقليوبية بتكلفة 1.5 مليون جنيه

ملاعب مراكز الشباب
ملاعب مراكز الشباب

تسلمت الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ثلاث ملاعب ، تمت عملية الاحلال والتجديد لها من قبل وزارة الشباب والرياضة وهي ملعب مركز شباب  كفر منصور التابع لإدارة شباب كفر شكر ، ومركز شباب أبو الغيط التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية،  ومركز شباب منشأة بنها  التابع لإدارة شباب  بنها . 

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وتم عمل إحلال وتجديد للملاعب وتغيير أرضية الملعب ورفع كفاءة الأسوار وأعمال الكهرباء تنفيذ شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، إسناد وتمويل وزارة الشباب والرياضة بتكلفة تقريبية نصف مليون جنيه لكل ملعب . 


وقال الدكتور محمود الصبروط،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،  إلى اهتمام الدكتور أشرف صبحي،  وزير الشباب والرياضة بضرورة  الاهتمام بصيانة الملاعب والحفاظ عليها واتباع إرشادات السلامة الخاصة بالملاعب على مستوى كافة المحافظات ، مؤكدا استمرار وزارة الشباب والرياضة في الصيانة الدورية اللازمة للملاعب  وعمليات الاحلال والتجديد .

 
وتهدف وزارة الشباب والرياضة إلى توفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية وتذليل كافة العقبات امام مراكز الشباب  لتقديم خدماتها للنشء والشباب بشكل أفضل  ايمانا بالدور الهام والمؤثر للمراكز والهيئات الشبابية في بناء الشخصية المصرية وتشكيل وعي ووجدان  النشء والشباب .

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