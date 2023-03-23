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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأم المثالية| من الصعيد إلى القاهرة.. راعوس لوكاس قصة كفاح مشرفة

السيدة راعوس لوكاس
السيدة راعوس لوكاس

أكدت راعوس لوكاس، أنها تزوجت عام 1977، وكانت في الصعيد، وتواجدت في القاهرة، وأنجبت 4 أولاد، وزوجها توفي في عام 1990، وأولادها كانوا لازالوا في سن الطفولة.

وقالت راعوس لوكاس، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”،  أنه كنت بمفردي في القاهرة، وقمت بتربية ابنائي بمفردي، معتمدة على معاش زوجي فقط، ونجحت في تربيتهم، حتى تخرجوا من الجامعة.

 

وتابعت راعوس لوكاس، أنه واجهت ظروف صعبة في تربية أبنائي، ولكنه كان لدي اصرار على استكمال تلك الرحلة الصعبة، حتى بر الأمان.

 

تشجيع الأخرين على دخول محو الأمية.

وأشارت راعوس لوكاس إلى أنه حصلت على جائزة الأم المثالية، لأنه اعتمدت على نفسي في تربية ابنائي الأربعة، وكان لدي اصرار على التعلم وتشجيع الأخرين على دخول محو الأمية.

راعوس لوكاس الصعيد جائزة الأم المثالية مايا الشربيني الجامعة

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