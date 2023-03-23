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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا يوسف: أنا أقدر بعد ربع ساعة أتجوز أغنى واحد بالوطن العربي

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف أنا لما تزوجت نيتي معه كانت طيبة جدا وكنت شيفاه ولد كويس جدا، فقاطعتها بسمة وهبة: "ولا عشان شوفتيه شخص غني".

 

وتابعت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة المذاع عبر فضائية النهار، "غني فين أنا مفيش ولا جوازة ليا كانت بسبب إن زوجي هيكون غني، قائلة "ومحمد مختار لم يكن غني على فكرة وأن محمد مختار شخص مستور ولكن مش غني".

 

أنا مش بتاعت فلوس

 

واختتمت رانيا يوسف أنها لو عايزة تتزوج من شخص غني ستتزوج بعد ربع ساعة من أغنى شخص في الوطن العربي كله مش مصر فقط، قائلة: “أنا مش بتاعة فلوس ومش هتجوز واحد مبحبوش عشان الفلوس”.

رانيا يوسف الاعلاميه بسمة وهبة فلوس محمد مختار برنامج العرافة

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