5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها في مارس.. اعرف التفاصيل

ارتفعت أسعار العديد من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام خلال شهر مارس الجاري، مثل النسخة بيجو 3008 والتي شهدت زيادة قدرها 100 ألف جنيه عن جميع الفئات المقدمة محليًا، بالإضافة إلى النسخة ام جي HS والتي ارتفعت أسعارها بقيمة 50 ألف جنيه.

كما شهدت أسعار السيارة بيجو 5008 زيادة قدرها 100 ألف جنيه، وزيادة 50 ألف جنيه في أسعار فئات السيارة اوبل موكا 2023، بالإضافة إلى زيادة سعرية للنسخة اوبل كروس لاندر، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 40 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها في مارس.

5 سيارات رياضية

- ام جي HS

جاءت السيارة ام جي HS بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر/ساعة.

الفئة الاولى بسعر 949.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 959.990 ألف جنيه بدلاً من 909.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 989.990 ألف جنيه بدلاً من 939.990 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية

- اوبل كروس لاند

تأتي السيارة اوبل كروس لاند بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، حيث تستمد قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.8 ثانية.

الفئة الاولى بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 859.990 ألف جنيه بدلاً من 819.990 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية

- اوبل موكا

يمكن للسيارة اوبل موكا 2023 الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية جر أمامي.

الفئة الاولى بسعر 979.990 ألف جنيه بدلاً من 929.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و39 ألف و990 جنيه بدلاً من 989.990 ألف جنيه.

5 سيارات رياضية

- بيجو 3008

حصلت السيارة على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي حيث تتكون من نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.9 ثانية.

الفئة الاولى بسعر مليون و149 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و49 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و249 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و149 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و374 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و274 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و384 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و284 ألف و990 جنيه.

5 سيارات رياضية

- بيجو 5008

تعتمد السيارة بيجو 5008 على ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر.

الفئة الاول بسعر مليون و264 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و164 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و364 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و264 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و489 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و389 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و499 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و399 ألف و990 جنيه.