مصرع سائق على يد زميله بالدقهلية لخلافات بينهما

لقى سائق مصرعه على يد آخر إثر نشوب خلاف بينهما بإحدى مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بحي السلام، أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى عرفه م م 41 عاما سائق، و بين المتهم محمد ع. ل.م 50 عاما سائق، ويقيمان بتمي الأمديد، أثناء وجودهما بحي السلام بالمدينة، وذلك بسبب خلافات شديدة سابقة بينهما.

فيما كشفت التحريات، أن المتهم ترصد للمجني عليه وسدد له طعنات متفرقة برقبته، وتم نقله لمستشفى تمي الأمديد في حالة خطرة، وتبين حدوث نزيف، أدى إلى وفاته.

كما أصيب المتهم بجرح نافذ في البطن، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، و تم العرض على النيابة العامة.