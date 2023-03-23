عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق على يد زميله بالدقهلية لخلافات بينهما

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى سائق مصرعه على يد آخر إثر نشوب خلاف بينهما بإحدى مراكز الدقهلية.

 

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد،  يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين بحي السلام، أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة آخر.

 

 انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى عرفه م م  41 عاما سائق، و بين المتهم محمد ع. ل.م  50 عاما  سائق،  ويقيمان بتمي الأمديد، أثناء وجودهما بحي السلام بالمدينة، وذلك بسبب خلافات شديدة سابقة بينهما.

 

فيما كشفت التحريات، أن المتهم ترصد للمجني عليه وسدد له  طعنات متفرقة  برقبته، وتم نقله لمستشفى تمي الأمديد في حالة خطرة، وتبين   حدوث نزيف، أدى إلى وفاته.

 

 كما أصيب المتهم بجرح نافذ في البطن، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، و تم العرض على النيابة العامة.

امن الدقهلية النيابة العامة مديرية أمن الدقهلية المنصورة تمى الأمديد مستشفى طوارئ المنصورة مركز شرطة تمى الأمديد خلافات بينهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يحيل عددا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة تمى الأمديد للتحقيق

ترشيحاتنا

إرجاء جلسة توجيه لائحة اتهام جنائية لـ ترامب.. تعقيدات قانونية

أنباء غير سارة لـ محبي القهوة.. تفاصيل

عميد لاعبي العالم.. رونالدو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ

الأراضي لن تعود.. اعتراف أمريكي يصدم أوكرانيا

إحياءً لسنة النبي.. بنزيما يُشارك متابعيه بإفطاره في أول أيام رمضان

لفظ خارج وضرب بالكرسي.. أبرز لقطات محمد رمضان في رامز نيڤر إند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان

جميلة الحلقة 1.. بوسي شلبي وخالد الصاوي وأشرف زكي ضيوف بشخصياتهم الحقيقة

جميلة الحلقة 1.. وفاة والد ريهام حجاج بعد تنازله عن أملاكه لها

ضرب نار الحلقة 1.. ياسمين عبدالعزيز تدخل القسم وأحمد العوضي يغادر للقاهرة

فيديو

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

سيول ثاني أيام رمضان .. تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ