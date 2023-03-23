السؤال الأول لمسابقة "وفوق كل ذي علم عليم" للشيخ علي جمعة مع مؤسسة أبو العينين..فيديو

أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حلقة اليوم الأول من شهر رمضان لبرنامح «وفوق كل ذي علم عليم»، عبر شاشة قناة صدى البلد، موضحا أن السؤال يتضمن 3 إجابات على المشارك أن يختار الإجابة الصحيحة منها.

وجاء سؤال الحلقة كالتالي: (ما اسم المعركة التي وردت في قصة السيدة عائشة وعبدالله بن أبي بن سلول؟)، على أن يختار المشارك في المسابقة إجابة من ضمن هذه الإجابات (غزوة الطائف - غزوة المريسيع - غزوة الخندق).

من خلال الاتصال على رقم 59 59



وأشار جمعة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين يوميا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية من خلال الاتصال على رقم ( 59 59 )، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي.

