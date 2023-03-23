عميد لاعبي العالم.. رونالدو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية عبر التاريخ

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب يُشارك في مباريات دولية لمنتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.

وتواجد رونالدو مهاجم النصر السعودي، في تشكيل البرتغال لمواجهة ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ويُشارك رونالدو في مباراته رقم 197 بقميص منتخب البرتغال، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ.

وتجاوز رونالدو عدد مباريات بدر المطوع، والذي شارك في 196 مباراة مع منتخب بلاده الكويت.

ويحتل أحمد حسن “الصقر”، قائد منتخب مصر السابق، المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلادهم، برصيد 184 مباراة.

تشكيل البرتغال

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - دانيلو بيريرا - جونزالو إيناسيو - رافاييل جيريرو

خط الوسط: جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “خوسيه ألفالادي” معقل البرتغال.