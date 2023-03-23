تونس .. القبض علي شبكة نصب واحتيال

من بين ضحاياها لاعب كرة..

أمرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بحبس شخصين وإدراج ثالث في التفتيش للاشتباه بتورطهم في تشكيل شبكة للتحايل على طالبي الحصول على عقود عمل بالخارج.



وبحسب وسائل إعلام تونسية؛ فإن من بين ضحايا الشبكة لاعب دولي سابق في كرة القدم، لم تكشف عن هويته.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الكشف عن عناصر الشبكة تم عقب تقديم لاعب دولي سابق بشكوي مفادها بأن شخصين تحيلا عليه بعد أن أوهماه بعقد للتدريب في الخارج وبعد أن سلمهما جواز سفره ومبلغا ماليا اختفيا عن الأنظار إلى أن ضبط أحدهما في أحد شوارع العاصمة مؤخرا وأمسك به واتصل بالشرطة.

وذكرت وسائل الإعلام إن قوات الأمن تمكنت من إيقاف شخص ثان وهو صاحب مقهى وسط العاصمة على ذمة القضية .

كما اعترف الشخصان بإيهام عشرات الأشخاص بالتدخل لفائدتهم سواء للحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا أو عقود عمل في الخارج مقابل مبالغ مالية متفاوتة تحصلوا عليها.

وذكرت أنه وبمداهمة منزل أحد المتهمين عثرت الشرطة على أكثر من 30 جواز سفر، فيما تتواصل الأبحاث في انتظار إحالة جميع الأطراف على أنظار العدالة.